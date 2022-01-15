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Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом на Сахалине

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В городе Оха Сахалинской области угарным газом отравились пятеро человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным областного правительства, инцидент произошел минувшей ночью в доме на улице Блюхера, 25. Пострадавших доставили в районную больницу.

В настоящее время женщина и дети находятся в удовлетворительном состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести. Угрозы их жизням нет, пишет ИА SakhalinMedia.

По факту произошедшего Охинская городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований жилищного законодательства и безопасности поставляемых коммунальных услуг. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства дадут оценку работе управляющей компании ООО «Управа» и ресурсоснабжающей организации АО «Сахалиноблгаз».

Городская администрация проводит проверку вентиляционных каналов и газового оборудования в доме.

10 января в Волжском районе Саратова от отравления угарным газом в бане погибли 84-летний мужчина и 83-летняя женщина. Тела супругов обнаружила их 58-летняя дочь.

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