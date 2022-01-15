Два человека стали жертвами пожара в подмосковном Воскресенске
В подмосковном Воскресенске в субботу, 15 января, произошел пожар в жилом доме.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, загорелась квартира по адресу улица Менделеева, 17. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
По информации «Известий», в результате пожара погибли два человека.
Их личности и причины происшествия устанавливаются.
13 января на севере Москвы на Сущевском Валу произошел пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь пожара составила 200 кв. м.