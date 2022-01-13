Здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы

В Москве в здании с торговыми павильонами на улице Сущевский Вал в четверг, 13 января, произошел пожар. Об этом сообщил «Известиям» источник.

В настоящий момент уточняется информация о том, что именно горит.

В Госавтоинспекции Москвы подтвердили сведения о пожаре. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, отмечается, что возгорание произошло в жилом доме № 46.

«Из-за пожара в жилом доме частично ограничено движение на ТТК. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе данного участка осуществляется по одной полосе из трех», — рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день в Суздальском районе Владимирской области загорелось здание пилорамы. По информации регионального ГУ МЧС, огонь охватил кровлю. Пожар был ликвидирован на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.