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В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января

Массовая драка с участием 20 человек произошла в Германии

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Во Франкфурте-на-Майне в районе железнодорожного вокзала в ночь на пятницу, 14 января, произошло столкновение между двумя неизвестными группировками. В ней участвовали порядка 20 человек. Об этом со ссылкой на полицию города сообщило издание Lauterbacher Anzeiger.

Отмечается, что на место происшествия прибыли 40 машин стражей порядка. Участники драки использовали мусорное ведро, огнетушитель и даже электроскутер. Полиция также изъяла нож и газовое оружие.

В результате столкновения были повреждены автомобиль и окна близлежащих домов. Свидетели также сообщали о подозрительных хлопках. Сообщается о трех раненых мужчинах, один из которых госпитализирован. Опасности для его жизни нет.

Как передает радио FFH, арестованы пять человек в возрасте от 25 до 31 года, их причастность к преступлению выясняется.

Драка нарушила движение транспорта в районе на несколько часов.

Обстоятельства инцидента, в том числе причины, по которой началась драка, выясняются.

Ранее, 1 января, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием иностранных граждан. Конфликт произошел на бытовой почве. В результате три человека получили колото-резаные ранения, им оказали медицинскую помощь. Полицейские задержали 10 человек и составили на них протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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