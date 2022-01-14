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«Крестный отец» выйдет в повторный прокат в честь 50-летия картины 

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Фильм американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» вновь покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея выхода картины, сообщает издание Variety.

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Отмечается, что все три ленты были тщательно отреставрированы под руководством самого Копполы. В частности, специалисты устраняли разводы на негативах и восстанавливали цвет.

«Я невероятно горжусь «Крестным отцом», который, безусловно, определил первую треть моей творческой жизни», — приводит издание слова Копполы.

По словам обозревателя «Известий», кинокритика, кандидата филологических наук Сергея Сычева, спустя полвека с момента выхода «Крестного отца» самое время пересмотреть картину заново, после всех «волн» гангстерского кино, вышедшего за это время.

«Тут и бандитские разборки Мартина Скорсезе и его эпигонов, и истории гордых одиночек вне закона, бросавших вызов сразу всему миру. И болтливые тарантиновские щеголи, цитирующие к месту и не к месту отрывки из Писания. И члены клана Сопрано, изменившие культуру сериалов в индустрии. И даже джентльмены Гая Ричи в клетчатых костюмах. Всё это при просмотре «Крестного отца» будет дополнительными смысловыми гранями, которые только добавят классической драме Копполы глубины», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил популярный сейчас сериал «Книга Бобы Фетта», в котором главный герой строит собственную криминальную империю, ценя превыше денег и собственной жизни только одно — уважение.

«Дон Корлеоне с радостью пожал бы Бобу Фетту руку», — заключил Сычев.

В декабре 2020 года Коппола рассказал, что не планирует снимать продолжение «Крестного отца».

Гангстерская трилогия «Крестный отец» выходила с 1972 по 1990 год. Третья часть получила смешанные отзывы критиков, однако первые две регулярно попадают в рейтинги лучших картин в истории кинематографа.

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