Полсотни газомоторных автобусов доставили в Омск

В Омске презентовали 51 новый газомоторный автобус. Машины закупили в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Как рассказали в городском департаменте транспорта, автобусы ЛиАЗ-529267 полностью низкопольные. Откидная аппарель облегчает доступ в автобус людей с ограниченными возможностями. Стоимость одного автобуса составляет 12 млн рублей, отмечает ИА «Город55».

Машины работают на компримированном природном газе — метане, что обеспечивает технике экономическую эффективность и экологичность. Выбросы в атмосферу у новых автобусов на метане в 16 раз меньше, чем у аналогичного транспорта на дизельном топливе.

Ранее сообщалось, что в омском районе Нефтяники будут оборудованы три остановки. Дорожные службы сделают это по требованию региональной прокуратуры. Ведомству не понравилось, что на остановках отсутствуют павильоны. В ведомстве посчитали это нарушением требований законодательства о безопасности дорожного движения и внесли представление департаменту городского хозяйства. Прокуратура провела проверку после жалобы от местного жителя.