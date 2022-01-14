В отрасли заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на красную икру

В 2022 году производители скорее всего не будут повышать оптовую отпускную стоимость красной икры, чтобы распродать остатки от путины 2021 года и подготовиться к путине этого года. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» Николай Мадалинский, коммерческий директор ООО «Русский рыбный мир» в пятницу, 14 января.

Ранее в этот же день газета «Ведомости» сообщила, что в конце прошлого года и в начале этого поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на повышение цен на свою продукцию.

Мадалинский рассказал, что в 2020 году из-за неудачной путины стоимость красной икры сильно возросла. Однако в 2021 году путина была успешной и отпускная оптовая стоимость этого продукта у производителей выровнялась. В начале 2022-го икра, скорее всего, останется в прежних диапазонах ввиду того, что предновогодний ажиотаж уже позади, добавил он.

Он отметил, что сейчас сложно дать точный прогноз по отпускной оптовой цене производителей икры на этот год, так как путина текущего года еще не началась. Стоимость красной икры будет зависеть от успешности путины этого года. Цена может как вырасти из-за плохого вылова лососевых, так и остаться прежней или даже снизиться, если путина будет максимально успешной и превзойдет прогнозы.

По его словам, «Русский рыбный мир» не поднимал цены на икру и никаких уведомлений о повышении ее стоимости своим партнерам не отправлял.

«Также на ближайшее время у нас не было в планах повышать стоимость выпускаемой нами продукции, в том числе и фасованной красной икры», — заключил коммерческий директор компании.

В сентябре отраслевые эксперты заявили «Известиям», что благодаря богатому улову лососевых цена красной икры в розничной продаже в России снижается.

В Росрыболовстве тогда сообщили о росте вылова лососевых на Дальнем Востоке относительно показателей 2019 и 2020 годов. К 13 сентября улов составил более 511 тыс. т, что на 12% выше показателя 2019 года и в 1,9 раза больше уровня 2020-го.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк назвал объем добычи лососевых в 2021 году вторым после рекордного 2018 года результатом за последние 20 лет.