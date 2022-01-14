У актера московского ТЮЗа нашли наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции при досмотре нашли у актера Московского Театра юного зрителя (МТЮЗ) Леонида Кондрашова наркотики. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил источник «Известий».

Сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой находились трое мужчин и Кондрашов, ночью 13 января в районе улицы 1905 года в Москве.

Когда артист выходил из машины, из его кармана выпал пакет с неизвестным веществом. Стражи порядка задержали актера.

По результатам экспертизы было установлено, что в пакете содержалось чуть менее 2 г мефедрона. 23-летний мужчина в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Как сообщается на портале МТЮЗа, Кондрашов начал работать в театре в 2020 году. Артист исполняет роли в спектаклях «Волк и семеро козлят», «Маугли», «Леди Макбет нашего уезда» и других.

Ранее, 17 декабря, под Владимиром правоохранители пресекли деятельность подпольной лаборатории и изъяли 700 кг наркотиков.

Кроме того, МВД изъяло 2,7 т химических реагентов, 63 кг мефедрона, реактор и лабораторное оборудование. Двое «варщиков», изготавливавших наркотики, которые оказались жителями Кабардино-Балкарской Республики, были задержаны на месте происшествия.