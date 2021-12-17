Во Владимирской области изъяли 700 кг наркотиков 

Под Владимиром правоохранители пресекли деятельность подпольной лаборатории и изъяли 700 кг наркотиков. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили «Известиям» в МВД России.

Сотрудники ведомства нашли в частном доме в Александровском районе подпольное производство запрещенных веществ. За месяц в лаборатории могли производить до 100 кг наркотиков, считают правоохранители.

Кроме того, МВД изъяло 2,7 т химических реагентов, 63 кг мефедрона, реактор и лабораторное оборудование. Двое «варщиков», изготавливавших наркотики, которые оказались жителями Кабардино-Балкарской Республики, были задержаны на месте происшествия, подчеркнул Колокольцев.

Ранее, 26 ноября, МВД опубликовало на сайте пресс-центра ведомства кадры задержания наркокурьера на BMW в Москве.

На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД остановили BMW и подошли к водителю, который в этот момент открыл дверь иномарки, но не вышел из машины, а продолжил движение, протаранив при этом другой автомобиль. Правоохранители пустились в погоню за ним.

Когда водителя иномарки удалось задержать, полицейские обнаружили в его машине три пакета с белым порошком и надели на злоумышленника наручники.