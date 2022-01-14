Правительство отложило II чтение законопроекта о QR-кодах

Правительство России приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. Об этом в пятницу, 14 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Данный документ, по словам Голиковой, готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма коронавируса, однако «сейчас это будут новые вызовы».

«Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — отметила вице-премьер в ходе беседы с журналистами.

Вместе с тем секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак добавил, что политсила считает единственно правильным решением отложить рассмотрение данного законопроекта.

«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». В этой связи «Единая Россия» внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа», — сказал Турчак.

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