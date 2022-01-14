СКР начал проверку после травмирования подростка на лыжах на Урале

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области проводит проверку по факту травмирования 15-летнего подростка на горе Белой. Это произошло во время его спуска с горы на лыжах.

По предварительным данным, днем 11 января мальчик во время тренировочного проката въехал в заграждение, а затем врезался в дерево. Он получил травмы и был госпитализирован.

Старший помощник главы областного СК Александр Шульга рассказал ТагилСити.Ру, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда. Ранее подростка ввели в кому и доставили на вертолете в Екатеринбург. Ситуация находится на контроле министра спорта и замминистра здравоохранения региона.

11 января сообщалось, что СКР проводит проверку после травмирования мужчины и ребенка в Тверской области. Они пострадали во время катания на тюбингах с горы в парке.