СК начал проверку после травмирования людей на тюбингах под Тверью

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в Тверской области, в результате которого пострадали мужчина и ребенок. Травмы были получены в парке активного отдыха во время катания на тюбингах.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 2 января. В результате столкновения на тюбингах травмы получили мужчина и ребенок. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

«Тверские ведомости» сообщали, что один из пострадавших — мужчина, который спускался с горы на тюбинге и врезался в двух человек, не покинувших трассу. Потерпевший получил переломы шести ребер и пневмоторакс.

В Новгородской области при катании на тюбинге, привязанном к автомобилю, пострадала 14-летняя девочка. За рулем машины находился 17-летний подросток. Во время движения он допустил столкновение с другим автомобилем, и девочка получила сотрясение мозга.