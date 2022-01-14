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Два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле»

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При падении лифта в московском «Президент-Отеле» в четверг, 13 января, погибли два человека. По данным «Известий», жертвами стали двое рабочих, которые занимались ремонтом лифта.

Лифт ремонтировали 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении. Прибывшие на место экстренные службы вскрыли кабину лифта и внутри обнаружили одного из погибших. Тело второго рабочего находилось между стеной и лифтом.

Работу правоохранительных органов координировала исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова. В Telegram-канале прокуратуры Москвы были опубликованы снимки снаружи отеля и с обрушившимся лифтом.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ГУ МЧС РФ по Москве установили, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. Это стало причиной гибели рабочих.

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