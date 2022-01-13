Прямой эфир
Мир
В украинских школах введут предмет «Защита Украины»
Культура
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому
Мир
Сына королевы Великобритании лишили всех военных званий
Мир
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Мир
Шольц оценил переговоры России и Запада по гарантиям безопасности
Мир
Вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия США
Общество
Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве
Политика
В Совфеде назвали рутиной продление санкций ЕС в отношении России
Мир
В Ивановской области началась погрузка военных для переброски в Казахстан
Мир
В МИДе заявили о завершении мероприятий по вывозу россиян самолетами ВКС из Казахстана

СК возбудил дело после гибели двух человек в рухнувшем лифте в «Президент-Отеле»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после гибели двух человек из-за упавшего лифта в «Президент-Отеле» в Москве. Об этом в четверг, 13 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Мама, я упал с третьего этажа»: в Москве рухнул лифт с ребенком
Кто понесет ответственность за травмы, полученные в кабине

«По данному факту в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты», — сказала она «РИА Новости».

В столичном главке МЧС подтвердили информацию о гибели рабочих.

«Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации погибли двое рабочих», сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным «Известий», погибшими являются рабочие, занимавшиеся ремонтом лифта — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.

Представители отеля информацию о ЧП пока не комментировали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022