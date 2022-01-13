СК возбудил дело после гибели двух человек в рухнувшем лифте в «Президент-Отеле»
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после гибели двух человек из-за упавшего лифта в «Президент-Отеле» в Москве. Об этом в четверг, 13 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«По данному факту в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты», — сказала она «РИА Новости».
В столичном главке МЧС подтвердили информацию о гибели рабочих.
«Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации погибли двое рабочих», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел ранее в этот день. По данным «Известий», погибшими являются рабочие, занимавшиеся ремонтом лифта — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.
Представители отеля информацию о ЧП пока не комментировали.