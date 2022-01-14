Сенат США отклонил проект санкций в отношении «Северного потока — 2»

Сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока — 2». Инициатива принадлежала республиканцу Теду Крузу, передает телеканал «Известия». Речь шла о компаниях, отвечающих за строительство за эксплуатацию газопровода. Закон должен был вступить в силу в течение 15 дней после его принятия. Для утверждения закона требовалось 60 голосов из 100. На голосовании законопроект не набрал нужного количества.

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