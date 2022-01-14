Российские фигуристы выиграли Евро в Таллине

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Евро в Таллине. Спортсмены установили три мировых рекорда, передает телеканал «Известия». Судьи поставили россиянам 157,46 балла. По итогам двух выступлений фигуристы набрали 239,82 балла. Российские пары заняли весь пьедестал чемпионата. Кроме того, свой же мировой рекорд в короткой программе побила Камила Валиева. Фигуристка получила за прокат 90,45 балла. Предыдущее достижение было установлено на Гран-при РФ в 2021 году.

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