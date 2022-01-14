В Сирии вырос интерес к изучению русского языка

Русский язык набирает популярность в Сирии. Только в Алеппо в настоящее время его изучают около 10 тыс. человек, сообщают «Известия» в пятницу, 14 января.

В школах Алеппо — сотни детей от смешанных браков, которые осваивают азы русского языка и мечтают уехать в Россию работать.

«Популярность, наверное, связана с тем, что РФ начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом, и после этого появилась возможность изучения русского языка. Многие дети, благодаря, возможно, и родителям, захотели изучать русский язык. То есть появился интерес его изучать», — отметила преподаватель русского языка в Алеппо Татьяна Федотова, окончившая педагогический университет в Санкт-Петербурге.

В основном русский язык привлекает старших школьников и студентов. Молодежь хочет учиться в российских университетах. По словам профессора, заведующего отделением русского языка в Высшем институте языков при государственном университете Алеппо Мустафы Османа, русский язык изучают активно в разных городах Сирии, особенно в Итаке, Хомсе, Дамаске.

«Это стратегический выбор, конечно. Когда я был студентом в средней школе, у нас был русский язык, был выбор, например, французский, английский, немецкий, русский. Это в 70-х годах, был такой русский язык. И сейчас тоже как возрождение русского языка у нас в Сирии. Это не временно, это государственная стратегия и даже народная стратегия», — пояснил профессор Осман.

Кроме того, создаются клубы по изучению русского языка. Их участники объясняют такой интерес историей Сирии. Тысячелетиями жители этой страны впитывали культуру разных народов. И русский изучают просто из любопытства.

«Обычно это люди, которые в принципе любят языки, они, например, познакомились с каким-нибудь итальянским, французским, даже японским. И русский — он отличается сильно, он интересный», — поделилась своими впечатлениями студентка 1 курса медицинского университета Хиба Рахал.

Усилиями любителей и профессионалов качество преподавания русского в стране постоянно повышается.

Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР) с 2022 года. Студенты ЦАР также изучают в вузах французский, испанский и китайский языки. При этом русский язык будет введен с первого курса бакалавриата до магистратуры. Соответствующие вопросы обсуждаются с Россией. В январе, по данным издания Agence Ecofin, пройдет встреча министров образования двух стран.