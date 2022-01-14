Губернатор Калифорнии отказался выпустить по УДО убийцу сенатора Кеннеди

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) убийце сенатора США Роберта Ф. Кеннеди иорданцу Сирхану Сирхану. Об этом в четверг, 14 января, сообщила телекомпания CNBC.

«Убийство мистером Сирханом сенатора Кеннеди — одно из самых громких преступлений в американской истории. Проведя десятилетия в тюрьме, он так и не смог устранить изъяны, которые привели его к убийству сенатора Кеннеди. Мистеру Сирхану не хватает проницательности, которая помешала бы ему принимать те же опасные решения, которые он принимал в прошлом», — отметил губернатор в своем решении.

Это был 16-й раз, когда Сирхан добивался условно-досрочного освобождения после осуждения за убийство 42-летнего Кеннеди на кухне отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года. Кандидат в президенты праздновал свою победу на предварительных выборах демократов в штате и умер через день после ранения, полученного от пули Сирхана.

Сирхан, христианин палестинского происхождения из Иордании, выступал против поддержки Израиля сенатором Кеннеди. Он был пойман с пистолетом в руке, но годами утверждал, что не помнит, как стрелял в сенатора. Первоначально он был приговорен к смертной казни, но после ее отмены в Калифорнии приговор был заменен пожизненным заключением.

В конце августа 2021 года иорданец получил право на досрочное освобождение. На момент совершения преступления Сирхану было 24 года, он провел в тюрьме уже 53 года. Комиссия по условно-досрочному освобождению получила письма в поддержку 77-летнего заключенного, прокуратура не возражала против досрочного освобождения. Однако на принятие окончательного решения отводилось 90 дней. При этом возможность заблокировать освобождение оставалось у губернатора штата Калифорния.