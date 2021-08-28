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Убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

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Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди получил право на досрочное освобождение. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила газета Los Angeles Times.

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Отмечается, что на момент совершения преступления Серхану было 24 года и он провел в тюрьме уже более 50 лет. Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку 77-летнего палестинца, в том числе от семьи убитого политика, прокуратура не возражала против досрочного освобождения. Однако на принятие окончательного решения остается 90 дней. При этом возможность заблокировать освобождение остается у губернатора штата Калифорния.

Ранее Серхан несколько раз предпринимал попытки просить УДО, но всегда получал отказы. В последний раз он обращался с такой просьбой в 2016 году.

Покушение на Роберта Кеннеди (младшего брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди) было совершено 5 июня 1968 года. В то время он вел предвыборную компанию и был одним из самых популярных и наиболее вероятных кандидатов в президенты США. Нападение произошло сразу после того, как сенатор произнес речь в честь победы на предварительных выборах в штате Калифорния. Кеннеди получил смертельное огнестрельное ранение и умер на следующий день, 6 июня.

Серхан признался в убийстве в 1969 году и находится в тюрьме 53 года.

31 августа 2019 года палестинец отбывающий наказание в тюрьме в Сан-Диего был госпитализирован с ножевым ранением. Нападение произошло во дворе тюрьмы накануне вечером.

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