Убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди получил право на досрочное освобождение. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила газета Los Angeles Times.

Отмечается, что на момент совершения преступления Серхану было 24 года и он провел в тюрьме уже более 50 лет. Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку 77-летнего палестинца, в том числе от семьи убитого политика, прокуратура не возражала против досрочного освобождения. Однако на принятие окончательного решения остается 90 дней. При этом возможность заблокировать освобождение остается у губернатора штата Калифорния.

Ранее Серхан несколько раз предпринимал попытки просить УДО, но всегда получал отказы. В последний раз он обращался с такой просьбой в 2016 году.

Покушение на Роберта Кеннеди (младшего брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди) было совершено 5 июня 1968 года. В то время он вел предвыборную компанию и был одним из самых популярных и наиболее вероятных кандидатов в президенты США. Нападение произошло сразу после того, как сенатор произнес речь в честь победы на предварительных выборах в штате Калифорния. Кеннеди получил смертельное огнестрельное ранение и умер на следующий день, 6 июня.

Серхан признался в убийстве в 1969 году и находится в тюрьме 53 года.

31 августа 2019 года палестинец отбывающий наказание в тюрьме в Сан-Диего был госпитализирован с ножевым ранением. Нападение произошло во дворе тюрьмы накануне вечером.