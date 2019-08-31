Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме
Убийцу брата 35-го президента США Джонна Кеннеди — Роберта — госпитализировали с ножевыми ранениями.
Серхан Серхан отбывает пожизненное заключение в тюрьме США. Больница находится за пределами тюрьмы, состояние мужчины стабильное.
Серхан напал на Кеннеди в Лос-Анджелесе во время предвыборной кампании в 1968 году. Преступника приговорили к смертной казни, но позднее приговор смягчили. Сейчас заключенному 75 лет.
Убийцу брата 35-го президента США Джонна Кеннеди — Роберта — госпитализировали с ножевыми ранениями.
Серхан Серхан отбывает пожизненное заключение в тюрьме США. Больница находится за пределами тюрьмы, состояние мужчины стабильное.
Серхан напал на Кеннеди в Лос-Анджелесе во время предвыборной кампании в 1968 году. Преступника приговорили к смертной казни, но позднее приговор смягчили. Сейчас заключенному 75 лет.