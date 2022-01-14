Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в четверг, 13 января.

По его словам, в ходе беседы они обменялись мнениями «о возможных шагах по деэскалации».

«Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Зеленский отметил, что ценит продолжающуюся поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

24 декабря бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что специалисты из Великобритании принимают участие в строительстве военно-морской базы в Очакове на юге Украины. Охраняют их, а также самолеты и грузы бойцы британской частной военной компании (ЧВК).

18 декабря британский глава минобороны Бен Уоллес, заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска для помощи Украине. Вместе с тем министр не сообщил, присоединится ли Великобритания к США в деле вооружения Украины.