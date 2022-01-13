Бывший советник Кеннеди и Никсона назвал Путина умнейшим политиком

Харальд Мальмгрен — посол, международный переговорщик, старший помощник президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона и Джеральда Форда — рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным и объяснил его успехи на политической арене в статье для портала UnHerd 13 января.

Мальмгрена с Путиным познакомил Евгений Примаков, которого называли «российским Киссинджером». С ним американский переговорщик неоднократно встречался в Москве в годы холодной войны, когда консультировал президентов Кеннеди, Джонсона, Никсона и Форда. В 1992 году организатор встречи в аналитическом центре CSIS пригласил Мальмгрена присоединиться к российско-американской комиссии в Санкт-Петербурге, целью которой было налаживание деловых и банковских связей с Западом.

«Придя на первую встречу, я увидел несколько человек, собравшихся вокруг Киссинджера, и человека, которого, как мне сказали, звали Путин. Чиновник представился мне и сказал, что Примаков попросил его представить меня Путину. Он прервал разговор с Киссинджером, чтобы объявить о моем прибытии. Путин тепло ответил, что с нетерпением ждет возможности поболтать со мной о том, как я вижу мир изнутри Вашингтона», — написал Мальмгрен.

Он рассказал, как между встречами ему удалось побеседовать с Путиным, и он спросил стратега о ключевом препятствии между западными бизнесменами и россиянами в налаживании деловых связей. Мальмгрен ответил, что этим препятствием является отсутствие юридически обоснованных прав собственности. Это лишает оснований для разрешения споров.

«У меня сложилось впечатление, что Путин был одним из умнейших среди большинства политиков, которых я встречал в Вашингтоне и других столицах мира», — поделился советник американских президентов.

Мальмгрен также вспомнил, как Путин несколько раз восхищался царем Петром Великим, и это навело американца на мысль о том, что российский лидер видит себя его воплощением.

«Я не был в Кремле с 1988 года, но мне сказали, Путин повесил портреты Петра Великого в нескольких важных залах заседаний вместо портретов самого себя, как обычно принято. Полагаю, для Байдена, НАТО и Украины постепенно становится ясно, что в Путине есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд», — заключил он.

11 января зарубежные СМИ оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые накануне состоялись в Женеве. Газета The New York Times пришла к выводу, что победа в первой встрече осталась за Россией. Аналитик Крис Миллер из Foreign Affairs выразил мнение, что стратегия США по «запугиванию России санкциями» окажется в результате провальной, если администрация президента США Джо Байдена не озвучит более конкретные и серьезные карательные меры для экономики РФ.