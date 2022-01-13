Новая инвестиционная площадка появится в Рязанской области

В Александро-Невском районе Рязанской области появится новая инвестиционная площадка на территории более 110 га. Об этом сообщили пресс-службе корпорации развития региона.

На площадке можно будет разместить предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, передает 62INFO.ru.

«Губернатор поставил перед нами задачу вывести регион в лидеры по показателям промышленности. Один из ключевых инструментов для достижения этого статуса – расширение сети технопарков», – отметил заместитель председателя правительства Артём Никитин, подчеркнув, что этот проект придаст мощный импульс развитию муниципального образования, внесёт вклад в повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области в целом.

В 2021 году аграрии Рязанской области собрали рекордный урожай масличных культур. По данным на 28 октября, фермерские хозяйства и предприятия намолотили 2,26 млн т зерна, в том числе кукурузы. Вместе с горчицей, рыжиком, фацелией и другими получено 368 тыс. т масличных. Это больше исторически максимального урожая, который аграрии собрали в прошлом году.