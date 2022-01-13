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Минтруд назвал регионы — лидеры по удаленке

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Минтруд назвал регионы, где наиболее востребована удаленка. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург. Также в топ вошли Московская, Свердловская и Новосибирская области, передает телеканал «Известия». Всего в России удаленно работают около 5% сотрудников. Формат занятости чаще используют в финансовых и образовательных организациях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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