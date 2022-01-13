Второй этап реабилитации водохранилища начнут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с июня будет проводиться очистка от донных отложений Черноисточинского пруда в рамках второго этапа экологической реабилитации. План работ рассчитан на три года. Стоимость контракта превышает 400 млн рублей.

На данный момент подрядчик смонтировал трехкилометровый пульпопровод и оборудовал площадку для складирования и осушения донных отложений. В конце февраля должна состояться приемка уникального земснаряда, специально изготовленного на Цимлянском судомеханическом заводе, аналогов которому на данный момент в Свердловской области нет, передает ТагилСити.Ру. Реализация проекта проходит в соответствии с графиком.

Ранее Роспотребнадзор назвал 12 городов с самым грязным воздухом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита, Медногорск. Всего же высокий уровень загрязнения воздуха, как отмечала в феврале вице-премьер Виктория Абрамченко, отмечен в 48 городах России. 12 этих городов входят в федеральный проект «Чистый воздух», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».