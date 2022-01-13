В Австралии на продажу выставили гору

У австралийцев появилась возможность стать владельцем горы. На продажу выставили возвышенность Халлен. Место находится в штате Квинсленд, передает телеканал «Известия». Участок земли в 107,2 га можно приобрести за 33,3 млн рублей. Эта цифра меньше средней цены за дом в городе Брисбене, расположенном в 100 км от горы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.