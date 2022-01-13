Минфин насторожился из-за уверенности россиян в своей финграмотности

Стремительный рост уверенности россиян в собственном уровне финансовой грамотности настораживает. Об этом заявил на Гайдаровском форуме 13 января заместитель министра финансов России Михаил Котюков, комментируя результаты недавнего исследования аналитического центра НАФИ, согласно которым высокую оценку собственным знаниям дали 58% респондентов — в три раза больше, чем 10 лет назад.

«То, что в России втрое выросло число граждан, уверенных в своем уровне финансовой грамотности, не может не настораживать. Когда человек говорит «я всё знаю, я всё умею и сделаю ровно так, как считаю нужным сделать», это тоже требует очень пристального внимания», — сказал замглавы Минфина.

Он подчеркнул, что при принятии финансовых решений нужно «семь раз отмерить и один раз отрезать, а не так, что я сейчас быстро приму решение, много заработаю и ничего не потеряю».

По его словам, финансовая культура должна быть неотъемлемой частью жизни каждой российской семьи, а привить ее — задача государства, для решения которой ведется постоянная работа.

В прошлом году было сформировано 85 региональных программ развития финансовой грамотности, охватывающих все регионы России.

Собеседник Котюкова декан экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Александр Аузан назвал одной из ключевых задач на текущем этапе привитие гражданам культуры риска, без которой, выходя на фондовый рынок, они будут ждать гарантированных доходностей, как от банковских депозитов, но более высоких, чем по вкладам.

«Мы сначала проводили наших сограждан через фазу ограждения от рисков как финансовых детей, которые не способны с этими рисками работать», — сказал Аузан.

Теперь есть другие задачи, потому что для распространения инвестиционных счетов нужно обучать людей «постоянно жить в условиях риска, причем не того риска, который готово взять на себя государство», добавил он.

Декан полагает, что общество, избегающее неопределенности, будет лишено развитых венчурных рынков, инновационных технологий. Поэтому нужно воспитывать в том числе «культуру неудач».

«Победитель — это не тот, кто в 20 лет собирал что-то у себя в гараже и стал миллиардером, а тот, у кого к 40 годам 15 проектов прогорело и только после этого что-то получилось», — подытожил он.

Согласно опросу «СберСтрахования жизни» и «СберНПФ» (есть в распоряжении «Известий»), опубликованному в сентябре 2021 года, каждый второй россиянин (51%) считает себя финансово грамотным. При этом 11% заявили, что являются носителями абсолютных знаний в этой области: это в основном респонденты с высшим финансовым или экономическим образованием, лица с высоким уровнем дохода, а также представители возрастной группы 30–40 лет. Мужчины заявляли об абсолютной грамотности в два раза чаще, чем женщины.