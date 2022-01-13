ФК «Химки» объявил о заключении контракта с Жирковым

Футбольный клуб «Химки» объявил о заключении контракта с защитником Юрием Жирковым. Об этом 13 января сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 38-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год, пишет «Спорт-Экспресс».

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, все сложится удачно. Спасибо гендиректору Владимиру Габулову и руководству клуба, за то, что поверили в меня и дали эту возможность. <…> Я приложу все силы, чтобы команда осталась в РПЛ и показывала хороший футбол. <…> Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, что все будет хорошо!» — цитирует Жиркова RT.

После 18 туров «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея 14 очков. В матче 19-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» 2021/22 «Химки» сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», пишет REGNUM.

Жирков присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее выступал за санкт-петербургский ФК «Зенит» — с января 2016 до июля 2021 года. Футболист признался, что намерен возобновить карьеру ради спорта, но не ради денег, пишет НСН. Ранее он выступал за «Спартак» (Тамбов), ЦСКА (Москва), «Челси» (Лондон), «Динамо» (Москва).

Юрий Жирков является самым титулованным футболистом страны: пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, а также чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.