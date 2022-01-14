Запрет одноразового пластика — это не просто общемировой тренд. Это забота об окружающей среде, ведь главная цель запрета — минимизация образования отходов и переход к экономике замкнутого цикла, в которой как можно больше вторсырья вовлекается в оборот снова и снова, а не идет на полигон. Ежегодно, по данным федсхемы обращения с отходами, их образуется в России около 60 млн т. При этом упаковка и одноразовый пластик занимают не менее трети. К сожалению, около 50% всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, сами используемые материалы. Например, подложка из вспененного полистирола. Если на нее попала хоть капля жира, ее невозможно переработать. При этом существует экологичная альтернатива такой упаковке — пульперкартон (упаковка из макулатуры). Мы в РЭО подготовили целый перечень неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки — 28 наименований. Туда вошла и одноразовая посуда, и дой-паки, мелкие предметы вроде ватных палочек, саше-пакетов, ложементы из полистирола и т. д. Сейчас этот перечень изучают коллеги из Минпромторга.

Во-вторых, это возможность переработки конкретного продукта. Даже если одноразовая вилка произведена из ПЭТ, который отлично перерабатывается, шансы на то, что ее, как и другие мелкие предметы, отберут на сортировке (то есть при отборе вторресурсов на переработку), стремятся к нулю. Данные регоператоров показали, что 27 из 28 предметов из нашего списка на сортировочных линиях не отбираются совсем, то есть идут на полигон. Плюс играет роль даже цвет упаковки. Редкие пластиковые бутылки кислотных или черного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — тонну бутылок, а это более 30 тыс. единиц. Это нереально.

Естественно, к подобным запретам нужно подходить поэтапно, чтобы избежать шок-эффекта на рынке. Поэтому и предлагается начать запрет именно с одноразовой пластиковой посуды — ее легко можно заменить на многоразовую или на ту же одноразовую посуду, но из растительного сырья. Она сможет пойти на компост. Такой подход уже используется во многих странах мира, мы не изобретаем велосипед. В 2019 году принята специальная директива Европейского союза. Она ввела ограничения на продажу ватных палочек, столовых приборов, тарелок, соломинок, емкостей из пенополистирола для продуктов и напитков. Эти ограничения вступили в силу с 3 июля 2021 года.

В Великобритании схожий запрет на продажу пластиковых трубочек, мешалок для напитков и ватных палочек введен с 1 октября 2020 года. Законодательные ограничения приняты или прорабатываются в Канаде, ряде штатов США, Японии, Ирландии, Австралии. В Мехико с населением в 9 млн человек с 2021 года тоже вступил в силу запрет на одноразовый пластик. Страна готовилась к этому чуть больше года — сам законопроект был принят в 2019 году. С 2021 года в магазинах крупных городов Китая (например, в Шанхае) запрещены пластиковые пакеты, а в ресторанах — трубочки. План по снижению количества одноразового пластика в стране приняли в 2020 году. К 2025 году правительство Китая планирует добиться уменьшения использования пластика в общепите на 30%.

Есть и более близкий нам пример — Белоруссия. В этой стране с 1 января 2021 года запретили шесть типов пластиковой посуды в организациях общественного питания: стаканы, тарелки, чашки, мешалки для напитков, трубочки и контейнеры для продуктов. Это переходный этап. Полный запрет на одноразовый пластик в общепите начнется с 2023 года. А сам закон приняли в стране в феврале 2020 года.

После принятия закона бизнесу, как правило, дают год, чтобы перестроиться. Естественно, в России, как и во всем мире, запрет на одноразовый пластик будет вводиться очень планомерно. Нет цели ущемить производителей, но ключевой приоритет — минимизация вреда окружающей среде, чистое настоящее и будущее. Сроки будут понятными и реальными. В том числе важно дать время промышленности сменить оборудование для выпуска новых видов упаковки и продукции, обучить персонал и заключить новые контракты. Уже сейчас доля упаковки из пульперкартона в России составляет около 70%. Остальное — это, прежде всего, упаковка для яиц из вспененного полистирола, который не перерабатывается. При этом в России уже достаточно мощностей для полного покрытия потребностей внутреннего рынка — заводы по производству пульперкартона не такие сложные и капиталоемкие, как традиционные бумажные производства.

Отказ от одноразового пластика в России станет логичным шагом на пути к экономике замкнутого цикла — тренду в мировой практике и признаку цивилизованного и экологически ответственного государства.

Автор — генеральный директор Российского экологического оператора

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