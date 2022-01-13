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Карантин по африканской чуме свиней сняли в Приамурье

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В Амурской области сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС), действующий на территории ЗАТО Циолковский. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Василием Орловым.

По данным Амурской службы новостей, в декабре 2021 года в лесу рядом с Циолковским охотники обнаружили три туши диких кабанов и сообщили о этом в управление ветеринарии. Специалисты выявили у павших животных АЧС.

«На сегодняшний день все необходимые мероприятия в очаге заболевания завершены. Ограничения сняты», — отметили в амурском управлении ветеринарии.

Других очагов заболевания на территории региона не выявлено. По данным на 13 января, африканской чумы свиней в Приамурье нет.

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