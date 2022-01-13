Названы самые продаваемые автомобили в России по итогам 2021 года

В России самым продаваемым новым автомобилем по итогам 2021 года стала Lada Vesta. Об этом 13 января стало известно во время пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, в 2021 году россияне купили 113 698 автомобилей Lada Vesta, что на 5, 6% больше, чем в 2020 году. Второе место заняла Lada Granta с показателем 111 430 машин, что на 11,6% меньше по сравнению с 2020 годом. На третьем месте находится Kia Rio — 82 941 проданный автомобиль (–5.8%).

В топ-10 самых продаваемых в России новых автомобилей по итогам 2021 года также вошли Hyundai Creta (68 081 ед.; −7.4%), Hyundai Solaris (61 061 ед.; +23,9%), Lada Niva (51 242 ед.; +365%), Volkswagen Polo (46 887 ед.; −19,7%), Skoda Rapid (41 680 ед.; +58,6%), Renault Duster (41 471 ед.; +31%) и Lada Largus (39 541 ед.; +6.3%).

29 октября сообщалось, что с 2014 по 2021 год общее число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%.

Так, если семь лет назад количество предлагаемых дистрибуторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет российский авторынок покинули 143 модели.