Продажи новых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4,3%

В России по итогам 2021 года было продано 1 666 780 новых автомобилей, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. Об этом 13 января стало известно во время пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В декабре 2021 года на российском рынке автодилеры продали 133 470 новых автомобилей. Это на 19,9% меньше, чем за последний зимний месяц 2020 года.

«Локдаун весны 2020 года во многом определил тенденции развития рынка на протяжении 2021 года. Повышенный отложенный спрос способствовал быстрому восстановлению на протяжении весны 2021 года», — отметили в АЕБ.

В 2022 году АЕБ ожидает рост до 1 722 000 проданных новых автомобилей или на 3,3% выше по сравнению с 2021 годом.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.