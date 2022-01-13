Опубликована фотография обнаруженного в жилом доме в центре Москвы снаряда

Фотография снаряда, обнаруженного в одном из жилых домов на Арбате в Москве, в четверг, 13 января, появилась в распоряжении «Известий». На снимке можно заметить предмет, похожий на авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Снаряд был обнаружен ранее в этот день. По предварительным данным, речь идет о квартире в районе Арбата. По информации источника «Известий», эта квартира досталась москвичу по наследству. По предварительным данным, находка не представляет угрозы. Однако в целях безопасности жильцы были эвакуированы.

В настоящий момент для проверки предмета на место выехали саперы и кинологи.

Летом 2019 года на стройке в центре Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел на улице Правды. Бомбу вывезли из столицы и обезвредили.