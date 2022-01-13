Мину обнаружили в жилом доме в центре Москвы
Взрывное устройство обнаружено в жилом доме в центре Москвы. Об этом 13 января сообщил источник в правоохранительных органах.
На место инцидента выехали взрывотехники и кинологи со служебными собаками.
По предварительным данным, речь идет о квартире в районе Арбата.
Информации об эвакуации жильцов нет, подробностей обнаружения мины не приводится.
Летом 2019 года на стройке в центре Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел на улице Правды. Бомбу вывезли из столицы и обезвредили.