Количество туристов выросло в 2 раза в Ставропольском крае в 2021 году

В 2021 году Ставропольский край посетили порядка 1,3 млн туристов. Приток отдыхающих вырос в два раза за год.

По словам главы региона Владимира Владимирова, туристический поток практически достиг показателей 2019 года. Губернатор отметил, что Ставрополье рассчитывает на благоприятную обстановку в 2022 году. Об этом сообщает NewsTracker.

«Продолжит действовать программа туристического кешбэка. В этом году к ней должны присоединиться более 100 компаний», — сообщил Владимиров.

Ранее сообщалось, что эксперты заявили о росте интереса россиян к путешествиям в Магаданскую область. В 2021 году регион посетили свыше 50 тыс. человек, в 2022 году показатель может вырасти на 20%. Колыма представляет интерес для любителей охоты, рыбалки и экстремальных видов спорта.