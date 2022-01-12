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Турпоток на Колыму в 2022 году планируют увеличить на 20%

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Эксперты туристического рынка заявили о росте интереса россиян к путешествиям по Магаданской области. Если в 2021 году Колыму посетили более 50 тыс. человек, то в этом году показатель, как ожидается, увеличится на 20%.

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По словам главы региона Сергея Носова, отношение к внутреннему туризму в России меняется на государственном уровне. Туризм открывает для Колымы новые возможности. Носов считает, что есть перспективные направления и идеи развития туризма, и их реализация возможна с участием предпринимательского сообщества.

Поездка на Колыму может привлечь любителей охоты, рыбалки и экстремальных видов отдыха, а также исторического туризма. Местные компании уже сейчас готовы предложить путешествия в самые отдаленные точки области.

Однако, по мнению специалистов, турпоток сдерживает нехватка качественного номерного фонда. По словам замминистра культуры и туризма Магаданской области Максима Шурхно, которые приводит ИА MagadanMedia, в этом направлении ведется работа в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Так, сейчас разработана концепция новой гостиницы на улице Приморской в Магадане. Речь идет о строительстве 4-звездочной гостиницы на 120 номеров. Региональная администрация работает в сотрудничестве с потенциальными инвесторами, с корпорацией «Туризм.РФ».

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял о запуске круизных маршрутов между Сахалином, Магаданской областью и Камчаткой. Также он поделился планами по развитию морского туризма с помощью новых катамаранов и паромов. Кроме того, было разработано четыре турмаршрута: Невельск — мыс Крильон, Невельск — остров Монерон, Корсаков — маяк Анива и Охотское — маяк Анива. Также рассматриваются другие направления.

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