Первые рейсы с миротворцами ОДКБ вылетят из Казахстана 13 января

В Казахстане завершается миссия миротворцев ОДКБ. Охрану важных объектов передают правоохранителям. Ведется подготовка техники к отправке в пункты дислокации. Первые рейсы с миротворцами вылетят из республики 13 января, сообщает телеканал «Известия». Возвращение миротворцев будет осуществляться во взаимодействии с казахстанской стороной.

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