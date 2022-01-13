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Россияне рассказали, на что потратили новогоднюю премию

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В России 30% граждан потратили премию, которую получили по итогам 2021 года, на подарки и новогодний стол. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого поступили в редакцию «Известий» в четверг, 13 января.

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Четверть опрошенных внесли полученные деньги за кредит или ипотеку. 16% участников исследования отложили средства на будущее, 10% — потратили на свое здоровье, а по 9% — отложили на отпуск или крупные покупки.

Лишь 8% опрошенных потратили премию на себя — на новую одежду, украшения или косметику. 7% истратили деньги на ремонт, 6% отложили на покупку недвижимости. Еще 5% респондентов оплатили с помощью премии свое обучение, а 3% купили новую технику.

Всего премию по итогам года получили 28% россиян, а 72% не получили годовое вознаграждение. 37% респондентов рассказали, что получили премию до 10 тыс. рублей, 17% опрошенных — до 20 тыс. рублей, 9% — до 30 тыс. рублей, а 8% — до 50 тыс. рублей. Еще 13% участников исследования указали, что им выплатили более 50 тыс. рублей, а 16% в качестве поощрения от работодателя получили 13-ю зарплату.

Исследование прошло в декабре прошлого года во всех регионах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем участвовали более 7 тыс. респондентов.

В начале декабря сервис «Работа.ру» сообщил, что почти 65% опрошенных работодателей собираются премировать своих сотрудников по итогам года. 29% работодателей отметили, что выплатят премии только некоторым работникам, а 35% воздержатся от такой практики.

Кроме того, 67% опрошенных компаний рассказали, что планируют повысить на 10–20 % зарплаты сотрудникам в наступающем 2022 году. 3% заявили о намерении поднять оклад работникам в 1,5 раза и выше.

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