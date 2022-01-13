Политолог Золотарев назвал игрой на повышение ставок саммит РФ–НАТО

Саммит РФ–НАТО — это игра на повышение ставок. Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев, передает телеканал «Известия».

«Понятно изначально было, что требования России дать юридические гарантии невступления в НАТО Украины и Грузии будут отклонены. Принять такое требование — это сразу можно вешать замок на двери штаб-квартиры в Брюсселе и распускать НАТО. Я полагаю, что тут был элемент игры на повышение ставок, намерения не говорить, не тратить время на НАТО, а говорить с США», — отметил эксперт.

О видимых результатах переговоров говорить рано, считает Золотарев.

«Никакого результата, равно как и Украина не могла рассчитывать даже на какую-то видимость каких-то гарантий или перспектив членства в НАТО. Понятно, что эти критерии членства от Украины требуют борьбы с коррупцией, тысячи и одной реформы. Где, я вижу, возможно, будет прогресс — это в вопросе ракет средней и малой дальности. Да, там проблемные моменты, да, там не нашли взаимопонимания, но как-то дальше диалог может идти и чего-то достигнуть», — поделился политолог.

В Брюсселе прошла первая за 2,5 года встреча Совета РФ–НАТО. Переговоры длились больше четырех часов.

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