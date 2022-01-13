Важные объекты начнут охранять умные роботы-пулеметы

Военные объекты в России скоро будут защищать роботы-пулеметы с элементами искусственного интеллекта. При охране особо важных объектов будут применяться принципиально новые стационарные бронированные установки, вооруженные пулеметами, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Сейчас разработка уже в высокой степени готовности, в ближайшее время ее планируют отправить на испытания. После принятия на вооружение новую установку включат в качестве одного из боевых элементов в состав перспективного комплекса охраны военных объектов, отметили источники.

Внешне новый робот-охранник напоминает бронированную башню от боевой машины. В случае тревоги установка приводится в боевое положение. Установка получила штатные оптико-электронными системы, а также радиолокаторы, которые позволяют обнаружить цели не только при дневном, но и ночном освещении. Она сделана с применением технологий, которые используются при создании нейросетей. Специальный алгоритм позволяет искусственному интеллекту определить, кто попал в запретную зону — человек или, например, зверь.

При этом электроника может понять, насколько человек опасен для объекта, сравнив его поведение с зашитыми в матрице примерами. Например, она идентифицирует боевое стрелковое оружие в руках противника и отличит его от охотничьего.

Также в алгоритм заложены те или иные признаки террористической деятельности в поведении человека. Их наличие позволит электронике предупредить оператора об опасности. Исходя из характеристик цели или рельефа будет принято решение о том, когда и в каком режиме лучше поразить цель.

Открыть огонь новая установка сможет только по команде военнослужащего. Он сможет следить за обстановкой дистанционно — из укрытия или командного пункта. Оператор сможет самостоятельно руководить роботом-охранником. Для этого у него есть пульт дистанционного контроля и управления, на который он получает картинку от средств слежения, входящих в штатный набор оборудования установки.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Робота техника: важные объекты начнут охранять умные пулеметы»