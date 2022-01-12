Рыбацкую деревню для туристов построят в Териберке

В Мурманской области зарегистрировано четыре новых резидента Арктической зоны РФ. Льготный статус получили индивидуальные предприниматели Олег Ющенко и Кристина Павлова, ООО «СНЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ» и ООО «Реман».

Предприниматель Олег Ющенко планирует создать рыбацкую деревню в Териберке, где будут места для размещения рыболовной оснастки, зоны отдыха и рыбный аутлет. Объем инвестиций составляет 80 млн рублей. Уже построили туристический комплекс, пишет ИА «Би-порт».

Компания «СНЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ» будет создавать многофункциональный туристический комплекс в Кировске. Предприниматель Кристина Павлова намерена возвести мини-гостиницу в Кандалакше. Всего в Мурманской области зарегистрировано 110 резидентов Арктической зоны РФ.

Ранее в Териберке Мурманской области телеканал National Geographic установил инсталляцию в виде желтой рамки. Такие инсталляции появятся еще в 19 местах России, которые, по мнению телеканала, являются самыми красивыми в стране. Акция приурочена к 20-летию National Geographic. По замыслу организаторов, желтые рамки должны отсылать к логотипу телеканала и привлекать внимание к необычным местам, существующим в России. Это, считают в National Geographic, вдохновит людей на путешествия и научит ценить окружающую красоту.