National Geographic признал Териберку одним из красивейших мест России

В Териберке Мурманской области телеканал National Geographic установил инсталляцию в виде желтой рамки. Такие инсталляции появятся еще в 19 местах России, которые, по мнению телеканала, являются самыми красивыми в стране. Акция приурочена к 20-летию National Geographic.

По замыслу организаторов желтые рамки должны отсылать к логотипу телеканала и привлекать внимание к необычным местам, существующим в России. Это, считают в National Geographic, вдохновит людей на путешествия и научит ценить окружающую красоту.

Как пишет ИА «Би-порт», проект телеканала временный. Точные сроки его окончания неизвестны.

В список самых необычных мест страны попали в том числе гора Эльбрус на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, выборгский парк Монрепо, прославившийся как один из самых красивых парков Европы, Мамисонское ущелье в Северной Осетии, гора Бермамыт и Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, мраморный каньон Рускеала, музей-заповедник «Кижи» в Карелии.