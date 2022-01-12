Теплые остановки появятся в Московской области

В Подмосковье в ближайшее время могут начать установку теплых остановок общественного транспорта. Об этом сообщила первый замглавы регионального минтранса Анна Кротова. Она признала нужность подобных конструкций, сообщает РИАМО.

Кротова также рассказала, что в регионе в дни сильных морозов на остановках, в авто- и железнодорожных вокзалах организуют раздачу бесплатного горячего чая для пассажиров, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Тюмени отказались от строительства теплых остановок. Проект решили приостановить.

Подобные теплые остановки уже есть во многих российских городах. Внутри работают Wi-Fi и электронное расписание автобусов.