Власти Тюмени заморозили проект строительства теплых остановок

В Тюмени отказались от строительства теплых остановок. Их планировалось возвести в рамках концессионного соглашения. Сейчас проект приостановлен.

Информацию порталу «Наш город» подтвердили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Там не исключили, что изменение планов связано с арестом экс-директора департамента Игоря Фролова. Его подозревают в мошенничестве.

Подобные теплые остановки уже есть во многих российских городах. Внутри работают WiFi и электронное расписание автобусов. Ранее сообщалось, что в Якутске до конца года к сетям подключат все теплые остановки общественного транспорта. Строительство ведется за счет республиканского бюджета.