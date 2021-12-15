Все теплые остановки будут открыты в Якутске до конца 2021 года
В Якутске до конца 2021 года к сетям подключат все теплые остановки общественного транспорта. Строительство ведется за счет республиканского бюджета.
Решение об установке новых теплых остановок в феврале принял глава Якутска Евгений Григорьев. Он поручил включить павильоны в план реконструкции улично-дорожной сети. На текущий момент в эксплуатацию введены 14 остановок, пишет ИА YakutiaMedia.
К 23 декабря откроют остановки «Институт мерзловедения», «Школа № 10», «Областная больница», «Авиагруппа», «Магазин» на улице Алымова, «Аэропорт», «Агрогородок» и «Больница».
До 31 декабря в эксплуатацию введут остановки «Сквер Гагарина», «Спортивная школа», «Новинка», «Новопортовская», «Курнатовского» и «Сквер Аммосова».
Строительство теплых павильонов будет вестись в течение трех лет. Их количество будет увеличено до 100.