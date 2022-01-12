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Конские удила XI–XII века обнаружили в Ольгинском раскопе Пскова

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Псковские археологи обнаружили конские удила XI–XII века в Ольгинском раскопе, сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области

Археологи отметили, что в правом нижнем углу изображены удила в момент их обнаружения, а в левом — в процессе реставрации. Как отмечает Псковское агентство информации, в конце декабря прошлого года археологи обнаружили на улице Леона Поземского вставку в перстень XIX века.

Ранее жители Пскова собрали деньги на корм кошке Мусильде, которую называют начальником службы безопасности Археологического центра Псковской области. В рамках новогодней акции «Книжку за мышку» продукты для животного обменивали на любую из книг центра. По словам сотрудников центра, такого результата они не ожидали: начальник службы безопасности обеспечен кормом на несколько месяцев.

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