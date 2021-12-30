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Псковичи собрали деньги для кошки археологического центра

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Жители Пскова собрали деньги на корм кошке Мусильде, которую называют начальником службы безопасности Археологического центра Псковской области. Об этом сообщается в Instagram центра.

Как пишет Псковское агентство информации, археологи запустили новогоднюю акцию «Книжку за мышку», чтобы раздать накопившиеся сборники и накормить кошку. Корм для Мусильды обменивался на любую из книг центра.

По словам сотрудников центра, такого результата они не ожидали: начальник службы безопасности обеспечен кормом на несколько месяцев.

Мусильда охраняет здание от грызунов уже порядка пяти лет.

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