В столице Болгарии противники COVID-сертификатов устроили митинг

Массовая акция протеста проходит в столице Болгарии городе Софии. Участники митинга выступают против введения в стране сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Тысячи протестующих окружили здание болгарского парламента, некоторые из них попытались прорваться внутрь. В результате началась массовая давка, вспыхнули столкновения участников акции с правоохранителями. В Сети появились кадры с места событий.

Митинг организован партией «Возрождение», выступающей против введения сертификатов о вакцинации для посещения общественных мест.

В результате протестующие были оттеснены от здания парламента, его оцепила полиция, пишет портал abcnews.

В октябре в Софии участник акции протеста против COVID-сертификатов ударил министра образования технического правительства Болгарии Николая Денкова. Нападавшим оказался представитель партии «Возрождение».

Всего в протесте приняли участие несколько сотен человек, они блокировали дорожное движение в центре города. Участники акции называли новые меры борьбы с коронавирусом «дискриминацией граждан, не имеющих зеленых сертификатов».