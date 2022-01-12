Послом Молдавии в России назначен бывший замглавы МИДа Лилиан Дарий

Бывший замглавы МИДа Лилиан Дарий назначен на должность посла Молдавии в России. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила на заседании правительства в среду, 12 января.

«Правительство одобрило назначение Лилиана Дария на должность посла Молдавии в Российской Федерации», — цитирует главу кабмина RT.

Решение о назначении Дария послом вступит в силу после того, как президент Молдавии подпишет соответствующий указ, передает НСН.

Предыдущий посол Молдавии в России Владимир Головатюк был уволен 7 сентября. 9 августа правительство страны приняло решение отозвать его из РФ.