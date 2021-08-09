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Посла Молдавии в РФ отозвали с должности

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В понедельник, 9 августа, правительство Молдавии приняло решение отозвать посла страны Владимира Головатюка из РФ.

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«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица на заседании правительства.

Как ранее в понедельник сообщили в пресс-службе МИД Молдавии, Головатюка было решено отозвать из-за аспектов его работы, а не из-за отношений между двумя странами, добавляет ТАСС.

Указ об отзыве посла с должности должна подписать президент Молдавии Майя Санду.

Головатюк был назначен на должность посла в декабре 2020 года.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что МИД Молдавии отозвал Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии.

При этом молдавский новостной портал Deschide.md опубликовал данные о том, что посла отозвали из-за того, что он был вовлечен в скандал сексуального характера. В свою очередь, в беседе с изданием сам Головатюк указал на то, что его возвращение в Кишинев связано с тем, что он находится в отпуске.

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